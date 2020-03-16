Суперфинал «Лидеров России» перенесли из-за коронавируса

Суперфинал конкурса «Лидеры России», который был запланирован на конец марта, отложен до момента стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба организации «Россия — страна возможностей».

«Суперфинал конкурса «Лидеры России — 2020», запланированный на 27—31 марта в Сочи, переносится до момента стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее акцию «Тотальный диктант» перенесли с 4 апреля на осень 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.