Суперфинал «Лидеров России» перенесли из-за коронавируса
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба организации «Россия — страна возможностей».
«Суперфинал конкурса «Лидеры России — 2020», запланированный на 27—31 марта в Сочи, переносится до момента стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Ранее акцию «Тотальный диктант» перенесли с 4 апреля на осень 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.