В Совфеде прокомментировали обращение Путина к россиянам

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к россиянам, в котором глава государства заявил в том числе о нерабочей неделе в стране с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.

«Президент, похоже, достаточно глубоко изучил всю проблематику, связанную с влиянием коронавируса на те процессы, которые происходят и в социальной жизни, и в экономике, и в политике... Это очень хорошо, что президент своё внимание уделил прежде всего вопросам социальной защищённости. Это то, что требовалось на сегодняшний день людям сказать прежде всего: государство видит эти проблемы, чувствует, понимает и знает ту рецептуру, которую оно может предложить для смягчения проблем», — отметил Рязанский.

Сенатор добавил, что государство не может решить всё за граждан, но какую-то часть вопросов и проблем берёт на себя.

«Это общий посыл, не вдаваясь в детализацию, там есть и всё, что связано с увеличением пособий по безработице, и поддержка семей, и вот эта рабочая неделя, которая оплачивается за счёт работодателя. Это и ответ на вопрос, как быть семьям, в которых ребёнок находится в силу удалёнки дома и не может быть без родителей. Так что ответы на эти вопросы президент дал», — добавил он.

По словам парламентария, очень символично, что вопросы социальной справедливости, когда речь идёт о налоговой нагрузке, тоже были отражены президентом в выступлении.

«Это вопросы увеличения налоговой нагрузки для тех, кто на сегодняшний день имеет возможность со своих сбережений, а точнее, с их доходов со сбережений, заплатить большие налоги в пользу тех, кто таких сбережений не имеет», — заключил Рязанский.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о нерабочей неделе в стране с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.

Он также заявил, что все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически без необходимости предоставления справок.