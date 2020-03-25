Соцпособия и льготы в течение полугода продлятся автоматически
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- РИА Новости
«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям», — сказал Путин.
Также Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.
В обращении к россиянам Путин озвучил основные меры борьбы с коронавирусом и его экономическими и социальными последствиями.