Соцпособия и льготы в течение полугода продлятся автоматически

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически без необходимости предоставления справок.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям», — сказал Путин.

Также Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.

В обращении к россиянам Путин озвучил основные меры борьбы с коронавирусом и его экономическими и социальными последствиями.