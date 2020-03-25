Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом — LIVE

Соцпособия и льготы в течение полугода продлятся автоматически

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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически без необходимости предоставления справок.
Соцпособия и льготы в течение полугода продлятся автоматически
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям», — сказал Путин.

Также Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.

В обращении к россиянам Путин озвучил основные меры борьбы с коронавирусом и его экономическими и социальными последствиями.

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