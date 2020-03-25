Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды

Президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, и попросил правительство организовать такую работу.

Как отметил Путин, если иностранные партнёры не примут предложения российской стороны, то она выйдет из соглашений в одностороннем порядке.

Российский лидер также выступил с предложением увеличить пособие по безработице.