Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом — LIVE

Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды

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Президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом.
Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды
  • РИА Новости

«Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, и попросил правительство организовать такую работу.

Как отметил Путин, если иностранные партнёры не примут предложения российской стороны, то она выйдет из соглашений в одностороннем порядке.

Российский лидер также выступил с предложением увеличить пособие по безработице.

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