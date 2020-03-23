Названы регионы России с наибольшим числом врачей-инфекционистов
- РИА Новости
На втором месте — Москва (350 врачей-инфекционистов).
Далее идут Краснодарский край (229), а также Московская (219) и Свердловская области (177).
Меньше всего врачей-инфекционистов в 2018-м работало в Ненецком автономном округе (2), Еврейской автономной области (4) и на Чукотке (6), а также в Республике Калмыкия и на Алтае (по 15 специалистов).
Всего в 2018 году в России работали чуть более 6 тыс. врачей-инфекционистов.
Ранее в Госдуме предложили привлечь студентов-медиков к профилактике коронавируса в образовательных учреждениях страны.