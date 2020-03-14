К профилактике коронавируса предложили привлечь студентов-медиков
- РИА Новости
По мнению Чернышова, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса и выявлением случаев заражения COVID-19 на территории России необходимо усилить меры профилактики.
В частности, предлагается направить студентов старших курсов медицинских вузов в образовательные учреждения страны для ознакомления детей, преподавателей и их родителей с мерами личной гигиены и профилактики коронавируса.
«Родители, дети и педагоги не должны становиться заложниками ситуации, поскольку проблема нехватки медперсонала существует почти в половине школ нашей страны... А студенты-медики и ординаторы, находящиеся на практике в образовательных учреждениях России, смогут предоставлять детям квалифицированную первую помощь в случае необходимости в течение всего рабочего дня», — сказано в тексте обращения.
Также Чернышов отметил, что для студентов-медиков подобная помощь должна будет засчитываться как производственная практика.
Ранее Минтруд России направил в регионы рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на государственных и частных предприятиях.