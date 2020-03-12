Минтруд рекомендовал организовать на предприятиях «антивирусные» курсы
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В письме отмечается, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия региональным органам труда было рекомендовано организовать данные курсы на государственных предприятиях.
«Также было предложено рекомендовать проведение аналогичных курсов частным предприятиям», — отметили в Минтруде.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением организовать на госпредприятиях страны курсы личной гигиены и антивирусной профилактики.
Отмечалось, что сложившаяся ситуация вокруг коронавируса показала, что далеко не все россияне представляют себе, каким образом передаётся то или иное инфекционное заболевание и какие меры защиты стоит принимать.
В Москве, как сообщалось ранее, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс.