Минтруд рекомендовал организовать на предприятиях «антивирусные» курсы

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Дмитрий Рункевич
Минтруд России направил в регионы рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях. Об этом говорится в письме ведомства на имя депутата Госдумы Ивана Сухарева (копия есть в распоряжении RT).
Минтруд рекомендовал организовать на предприятиях «антивирусные» курсы
  • Pixabay

В письме отмечается, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия региональным органам труда было рекомендовано организовать данные курсы на государственных предприятиях.

«Также было предложено рекомендовать проведение аналогичных курсов частным предприятиям», — отметили в Минтруде.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением организовать на госпредприятиях страны курсы личной гигиены и антивирусной профилактики.

Отмечалось, что сложившаяся ситуация вокруг коронавируса показала, что далеко не все россияне представляют себе, каким образом передаётся то или иное инфекционное заболевание и какие меры защиты стоит принимать.

В Москве, как сообщалось ранее, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс.

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