Минтруду предложили ввести на госпредприятиях курсы личной гигиены из-за ситуации с коронавирусом

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова (копия есть в распоряжении RT) с предложением организовать на госпредприятиях страны курсы личной гигиены и антивирусной профилактики.

В обращении законодатель отметил, что сложившаяся в последние недели вокруг коронавируса ситуация показала, что далеко не все россияне представляют себе, каким образом передаётся то или иное инфекционное заболевание и какие меры защиты стоит принимать.



«Достаточно оценить ажиотаж с одноразовыми марлевыми повязками, которые, по мнению ряда экспертов, никак не способны защитить здорового человека от того же коронавируса», — заметил Сухарев в письме.

В этой связи парламентарий попросил Минтруд рассмотреть возможность организации на государственных предприятиях курсов личной гигиены и антивирусной профилактики, а также рекомендовать проведение аналогичных курсов частным предприятиям.

«Повышение осведомлённости граждан поможет не только защитить их здоровье, снизить нагрузку на работников медицинских организаций, но и принесёт пользу в экономическом плане, так как десятки тысяч людей не будут выпадать из рабочего процесса», — сказано в письме.

Ранее в ВОЗ рассказали о ситуации со средствами защиты от коронавируса.