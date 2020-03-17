Эксперт рассказал, как повысить сопротивляемость организма инфекциям

Короткая ссылка
Врач, ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Сергей Агапкин рассказал, как повысить сопротивляемость организма инфекциям.
Эксперт рассказал, как повысить сопротивляемость организма инфекциям
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает vesti.ru.

«Рекомендация укреплять иммунитет утыкается в то, что иммунитет — достаточно сложная система, разные звенья которой отвечают за совершенно разные функции. О чём точно можно говорить: существует такая категория, как неспецифическая сопротивляемость организма», — заявил Агапкин.

По его словам, в отличие от иммунитета, это устойчивость организма к любым неблагоприятным факторам, и есть несколько способов её укрепления.

Как уточнил эксперт, один из способов хорошо известен.

«Это использование адаптогенов, веществ растительного или животного происхождения, которые сопротивляемость стимулируют», — сказал он.

Что касается так называемых иммуномодуляторов, то для большинства из них нет хорошей доказательной базы, подчеркнул Агапкин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить