Эксперт рассказал, как повысить сопротивляемость организма инфекциям

Врач, ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Сергей Агапкин рассказал, как повысить сопротивляемость организма инфекциям.

Об этом сообщает vesti.ru.

«Рекомендация укреплять иммунитет утыкается в то, что иммунитет — достаточно сложная система, разные звенья которой отвечают за совершенно разные функции. О чём точно можно говорить: существует такая категория, как неспецифическая сопротивляемость организма», — заявил Агапкин.

По его словам, в отличие от иммунитета, это устойчивость организма к любым неблагоприятным факторам, и есть несколько способов её укрепления.

Как уточнил эксперт, один из способов хорошо известен.

«Это использование адаптогенов, веществ растительного или животного происхождения, которые сопротивляемость стимулируют», — сказал он.

Что касается так называемых иммуномодуляторов, то для большинства из них нет хорошей доказательной базы, подчеркнул Агапкин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.