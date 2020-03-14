Школам Кузбасса рекомендовали ввести каникулы из-за коронавируса

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Департамент образования и науки Кемеровской области рекомендовал школам региона отправить учащихся на двухнедельные каникулы или перевести их на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Школам Кузбасса рекомендовали ввести каникулы из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Рекомендуем ввести для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей двухнедельные каникулы начиная с 16 марта 2020 года или перевести обучение в дистанционный режим», — приводит ТАСС текст документа, адресованного директорам школ и главам муниципалитетов.

Ранее сообщалось о двух выявленных случаях заражения COVID-19 в Кемеровской области.

Позднее главный специалист по инфекционным болезням региона Ольга Бородкина заявила, что состояние одного пациента оценивается как средней степени тяжести, другого — удовлетворительное.

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