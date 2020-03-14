Школам Кузбасса рекомендовали ввести каникулы из-за коронавируса
- РИА Новости
«Рекомендуем ввести для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей двухнедельные каникулы начиная с 16 марта 2020 года или перевести обучение в дистанционный режим», — приводит ТАСС текст документа, адресованного директорам школ и главам муниципалитетов.
Ранее сообщалось о двух выявленных случаях заражения COVID-19 в Кемеровской области.
Позднее главный специалист по инфекционным болезням региона Ольга Бородкина заявила, что состояние одного пациента оценивается как средней степени тяжести, другого — удовлетворительное.