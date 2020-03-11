Названы дефицитные профессии в России

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В России профессии инженер, учитель и врач вошли в топ-10 дефицитных квалификаций, поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании.
Названы дефицитные профессии в России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В топ-20 списка вошли профессии программист, повар, художественный руководитель, специалист по кадровому делопроизводству и оператор службы управления движением судов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал отмирающие профессии.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективности таких специальностей, как инженер-биомедик, нейроинформатик и инженер виртуальной реальности.

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