Названы дефицитные профессии в России
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- РИА Новости
Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
В топ-20 списка вошли профессии программист, повар, художественный руководитель, специалист по кадровому делопроизводству и оператор службы управления движением судов.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал отмирающие профессии.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективности таких специальностей, как инженер-биомедик, нейроинформатик и инженер виртуальной реальности.