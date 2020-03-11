Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

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Николай Соколов
Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
  • РИА Новости

Наиболее высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники финансовой и страховой сфер. В этой области средняя зарплата работников в прошлом году составила 102,99 тыс. рублей.

На втором месте — сфера добычи полезных ископаемых (88,9 тыс. рублей).

Также высокие зарплаты были зафиксированы у занятых в сфере информации и связи (74,4 тыс. рублей), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. рублей), а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты в прошлом году оказались у сотрудников предприятий общественного питания и гостиниц (27,9 тыс. рублей) и у занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. рублей).

Также невысокие зарплаты получали работники сфер водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений (34 тыс. рублей), административной деятельности и сопутствующих услуг (34,5 тыс. рублей) и деятельности по операциям с недвижимым имуществом (36,4 тыс. рублей).

Ранее были названы самые популярные профессии в России в 2019 году.

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