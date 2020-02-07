Названы самые популярные профессии в России в 2019 году

Аналитический центр «Авито Работа» провёл исследование рынка труда массовых специальностей России и назвал самые популярные профессии в 2019 году.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов, чаще всего россияне искали специальности водителя, электрика и грузчика.

Также в топ-10 профессий по итогам года вошли сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.

При этом интерес к профессии грузчика по сравнению с 2018 годом вырос на 17%, количество запросов «электрик» выросло на 9%, число запросов «няня» и «разнорабочий» увеличилось на 6%.

Востребованность специальности «водитель» осталась на уровне прошлого года, а продавцы, администраторы, сварщики и уборщицы показали отрицательную динамику.

«Работники массовых профессий относятся к категории людей, которые очень чувствительны к финансовым вопросам. Зачастую у них нет накоплений, а сменить место работы готовы и за небольшую прибавку в зарплате. По этой причине такие работники предпочтут вариант занятости, в котором оплата будет сразу же за отработанный день», — отметил управляющий директор аналитического центра «Авито Работа» Артём Кумпель.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН сделал предположение о востребованности некоторых профессий на ближайшие десять лет.