Эксперты оценили перспективы роста зарплаты в России в 2020 году
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Как считают специалисты, наилучшие перспективы роста — в Татарстане и Якутии, Ленинградской и Пензенской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.
Самый незначительный рост вероятен в Приморском крае, Новосибирской, Самарской и Свердловской областях, а также в Карелии.
Также прогнозируется, что отечественная экономика продолжит расти — в 2020 году ВВП страны вырастет на 1,2—1,5%, что сопоставимо с показателями 2019 года (1,3%).
В октябре директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.