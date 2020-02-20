Эксперты оценили перспективы роста зарплаты в России в 2020 году

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Финансовый университет при правительстве России обновил макроэкономические прогнозы на 2020 год. По прогнозу экспертов, реальная зарплата может вырасти на 2,5%.
Эксперты оценили перспективы роста зарплаты в России в 2020 году
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Как считают специалисты, наилучшие перспективы роста — в Татарстане и Якутии, Ленинградской и Пензенской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

Самый незначительный рост вероятен в Приморском крае, Новосибирской, Самарской и Свердловской областях, а также в Карелии.

Также прогнозируется, что отечественная экономика продолжит расти — в 2020 году ВВП страны вырастет на 1,2—1,5%, что сопоставимо с показателями 2019 года (1,3%).

В октябре директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.

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