Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

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Александра Рыкова
На основе данных Росстата за три квартала 2019 года RT составил рейтинг популярных направлений деятельности женщин в России.
Названы самые распространённые профессии среди женщин в России
  • Pixabay

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). 

На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.

Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал (медсёстры) — 6,7%. 

Всего в России по состоянию на конец III квартала прошлого года работали 35,2 млн женщин.

Ранее российские женщины рассказали о своих жизненных приоритетах.

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