Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

На основе данных Росстата за три квартала 2019 года RT составил рейтинг популярных направлений деятельности женщин в России.

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%).

На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.

Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал (медсёстры) — 6,7%.

Всего в России по состоянию на конец III квартала прошлого года работали 35,2 млн женщин.

Ранее российские женщины рассказали о своих жизненных приоритетах.