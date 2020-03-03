Россияне оценили гендерное влияние на развитие карьеры

Аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» выяснили, влияет ли гендерный аспект, по мнению россиян, на развитие карьеры. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Больше половины (60%) участников опроса заявили, что для развития карьеры пол не имеет значения.

При этом 32% опрошенных отметили, что женщинам достигать карьерных высот гораздо сложнее. Относительно мужчин так думают только 8% респондентов.

Также участники опроса выразили своё отношение к полу начальника. Так, 51% респондентов отметили, что для них не принципиально, кто ими руководит, мужчина или женщина.

При этом 7% опрошенных готовы работать только с руководством женского пола. Начальник мужского пола устроил бы гораздо больше участников опроса — 42%.

Отмечается также, что на работу под руководством мужчин согласны 45% женщин, в то же время мужчины готовы работать с руководителями-женщинами лишь в 7% случаев.



В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов России.

Ранее опрос показал, какую зарплату хотели бы получать россияне.