Россияне оценили гендерное влияние на развитие карьеры

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» выяснили, влияет ли гендерный аспект, по мнению россиян, на развитие карьеры. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Россияне оценили гендерное влияние на развитие карьеры
  • Pixabay

Больше половины (60%) участников опроса заявили, что для развития карьеры пол не имеет значения. 

При этом 32% опрошенных отметили, что женщинам достигать карьерных высот гораздо сложнее. Относительно мужчин так думают только 8% респондентов. 

Также участники опроса выразили своё отношение к полу начальника. Так, 51% респондентов отметили, что для них не принципиально, кто ими руководит, мужчина или женщина.

При этом 7% опрошенных готовы работать только с руководством женского пола. Начальник мужского пола устроил бы гораздо больше участников опроса — 42%. 

Отмечается также, что на работу под руководством мужчин согласны 45% женщин, в то же время мужчины готовы работать с руководителями-женщинами лишь в 7% случаев. 

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов России. 

Ранее опрос показал, какую зарплату хотели бы получать россияне. 

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