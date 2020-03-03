Россияне оценили гендерное влияние на развитие карьеры
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Больше половины (60%) участников опроса заявили, что для развития карьеры пол не имеет значения.
При этом 32% опрошенных отметили, что женщинам достигать карьерных высот гораздо сложнее. Относительно мужчин так думают только 8% респондентов.
Также участники опроса выразили своё отношение к полу начальника. Так, 51% респондентов отметили, что для них не принципиально, кто ими руководит, мужчина или женщина.
При этом 7% опрошенных готовы работать только с руководством женского пола. Начальник мужского пола устроил бы гораздо больше участников опроса — 42%.
Отмечается также, что на работу под руководством мужчин согласны 45% женщин, в то же время мужчины готовы работать с руководителями-женщинами лишь в 7% случаев.
В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов России.
Ранее опрос показал, какую зарплату хотели бы получать россияне.