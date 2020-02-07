Опрос показал, сколько россиян чувствуют агрессию со стороны коллег

Аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» выяснили, устраивают ли россиян их отношения с коллегами и чувствуют ли они агрессию в свой адрес в рабочем коллективе. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

О том, что их скорее не устраивает общение с коллективом, рассказали 20% участников опроса. Ещё 9% заявили, что совсем недовольны атмосферой в коллективе.

При этом из тех, кто в той или иной мере недовольны рабочими отношениями, 44% признались, что чувствовали агрессию со стороны коллег.

Согласно данным опроса, большая часть опрошенных (71%) в той или иной мере довольны своими отношениями с коллегами. При этом отношениями с начальством среди всех участников опроса довольны треть респондентов, 35% — скорее довольны, чем нет.

Однако 28% опрошенных отметили, что так или иначе испытывают дискомфорт при взаимодействии с руководством. 11% полностью недовольны отношениями с начальством.

Аналитики также отмечают, что почти половина из тех, кто испытывает дискомфорт в отношениях с руководством, чувствовали по отношению к себе агрессивное поведение со стороны начальства.

В опросе приняли участие 3,7 тыс. респондентов из всех регионов России.

Ранее опрос показал, какую зарплату хотели бы получать россияне.