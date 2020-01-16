Опрос: 74% россиян планируют сменить работу в 2020 году

Аналитики сервиса по трудоустройству и набору сотрудников «Работа.ру» выяснили, сколько россиян собираются поменять место работы в новом году. С результатами опроса ознакомился RT.

Выяснилось, что 74% опрошенных планируют сменить работу в 2020 году.

Большинство из них (53%) хотят перейти на новое место, потому что их не устраивает зарплата.

Почти четверть из тех, кто собирается менять работу, хотят попробовать что-то принципиально новое.

Слишком большой объём работы не устраивает 6% респондентов, а 3,5% опрошенных признались, что меняют работу из-за плохих отношений с начальством.

Вариант «Другое», в котором названы такие причины смены работы, как большая удалённость от дома, неудобный график, смена места жительства и несоответствие работы полученному образованию, выбрали 13% респондентов.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян старше 18 лет.

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