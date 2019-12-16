Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

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Аналитики сервиса «Работа.ру» рассказали о профессиях с предполагаемым ростом оплаты труда в 2020 году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования.
Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
  • Pixabay

В опросе аналитиков приняли участие порядка 1 тыс. российских работодателей.

Согласно результатам исследования, в следующем году сохранится тенденция к росту зарплат на уровне 7—9%. Предполагается, что в IT-сегменте увеличение оплаты составит 10—12%.

25% компаний намерены поднять зарплаты работникам «массовых профессий», среди которых продавцы, кассиры, строители.

По итогам 2019 года самый высокий рост оплаты труда отмечен в сфере IT (до 19,9%).

Список городов с самыми высокими зарплатами среди специалистов отрасли возглавила Москва. Средняя зарплата IT-специалиста в столице составила 92,6 тыс. рублей.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А.Н. Косыгина Валерий Сенков в беседе с URA.RU прокомментировал итоги опроса, в рамках которого жители России рассказали о размере справедливой зарплаты.

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