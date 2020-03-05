Силуанов назвал отмирающие профессии

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Профессии бухгалтера и охранника становятся отмирающими в связи с развитием новых технологий, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов назвал отмирающие профессии
  • Pixabay

«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться», — цитирует главу Минфина ТАСС.

Говоря об охранниках, он отметил, что в России для обеспечения безопасности везде работают охранные агентства, однако уже появились целые системы — мониторинг, камеры и так далее.

«Вместо пяти охранников можно иметь одного», — считает Силуанов.

По его словам, современные машины и искусственный интеллект дают новые возможности, но при этом ставят под угрозу существование целого ряда специальностей.

Также он указал на проблему разрыва между богатыми и бедными, которая актуальна и для западных стран, и для России.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о профессиях будущего. В их числе он выделил инженера-биомедика и нейроинформатика.

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