Силуанов назвал отмирающие профессии
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«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться», — цитирует главу Минфина ТАСС.
Говоря об охранниках, он отметил, что в России для обеспечения безопасности везде работают охранные агентства, однако уже появились целые системы — мониторинг, камеры и так далее.
«Вместо пяти охранников можно иметь одного», — считает Силуанов.
По его словам, современные машины и искусственный интеллект дают новые возможности, но при этом ставят под угрозу существование целого ряда специальностей.
Также он указал на проблему разрыва между богатыми и бедными, которая актуальна и для западных стран, и для России.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о профессиях будущего. В их числе он выделил инженера-биомедика и нейроинформатика.