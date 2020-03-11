Совфед одобрил снижение возраста выхода на негосударственную пенсию

Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.

Об этом сообщает ТАСС.

«Федеральный закон направлен на повышение привлекательности института негосударственного пенсионного обеспечения для граждан», — говорится в заключении комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.

Уточнялось, что закон снижает возраст, который позволяет получить негосударственную пенсию, с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет — для мужчин.

В начале марта сообщалось, что Минтруд России планирует уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии. Первую рассылку могут сделать уже в 2021 году. Как отмечается, это позволит гражданам заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению.

Согласно проекту, уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года.