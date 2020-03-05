Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
  • РИА Новости

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Уточняется, что закон снижает возраст, который позволяет получить негосударственную пенсию, с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин.

«Льготные категории, например северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию ещё раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным», — говорится в сообщении.

В первом чтении соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в октябре 2019 года

В середине января в нижнюю палату парламента внесли проект закона, который предлагает предусмотреть для многодетных отцов в России возможность досрочного выхода на пенсию

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