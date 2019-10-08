Госдума одобрила снижение возраста выхода на негосударственную пенсию

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Госдума приняла в первом чтении поправки о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.
Госдума одобрила снижение возраста выхода на негосударственную пенсию
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

В проекте предлагается снизить возраст с 65 до 60 лет у мужчин и с 60 до 55 лет у женщин.

Законопроект также уточняет основания для получения пенсии.

Как считает соавтор законопроекта, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, такое решение привлечёт в негосударственные пенсионные фонды самозанятых лиц и иностранных граждан.

«Люди, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по достижении ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины — с 55, мужчины — с 60 лет», — приводит его слова пресс-служба Государственной думы.

5 сентября правительство России поддержало законопроект о праве получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста.

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