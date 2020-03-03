Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
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- РИА Новости
«По инициативе Минтруда России граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, это позволит гражданам заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению.
Согласно проекту, уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года.
45-летний возраст выбран потому, что к нему у большинства уже накоплен определённый капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости, считают в министерстве.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о восстановлении индексации пенсий для работающих пенсионеров.