Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии

Минтруд России планирует уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии, сообщает пресс-служба ведомства. Первую рассылку могут сделать уже в 2021 году.

«По инициативе Минтруда России граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволит гражданам заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению.

Согласно проекту, уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года.

45-летний возраст выбран потому, что к нему у большинства уже накоплен определённый капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости, считают в министерстве.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о восстановлении индексации пенсий для работающих пенсионеров.