В Крыму спасатели обезвредили пять авиабомб времён войны

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В ГУ МЧС по Республике Крым заявили, что сотрудники ведомства обезвредили пять авиабомб времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в Керчи и Ленинском районе.
В Крыму спасатели обезвредили пять авиабомб времён войны
  • РИА Новости

«5 марта были обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: авиационная бомба весом 1 кг (SD-1), обнаруженная на открытой территории в районе улицы Ворошилова в Керчи, осколочная авиабомба весом 10 кг (АО-10) и авиационная бомба весом 1 кг (SD-1), обнаруженные на открытой территории в районе улицы Парахина в поселке Аджимушкай», — цитирует «Крыминформ» пресс-службу главного управления МЧС по Республике Крым.

По данным ведомства, также были обезврежены фугасная авиационная бомба весом 50 кг (ФАБ-50) и авиационная бомба весом 50 кг (SD-50), обнаруженные на открытой территории в районе бывшего военного полигона села Чистополье Ленинского района.

Отмечается, что взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности. 

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.

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