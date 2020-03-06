Власти Камчатки просят Минпромторг поставить в регион медмаски

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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к руководству Минпромторга России с просьбой оказать содействие в поставке в край медицинских масок.

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Потребность аптечных организаций Камчатского края в медицинских масках направлена в Минпромторг России... На сегодняшний день для нужд населения заказано порядка 500 тыс. медицинских масок», — заявил зампред правительства Владимир Пригорнев.

Как он отметил, на просьбу губернатора о содействии ведомства в поставке от оптовиков и заводов-изготовителей масок аптечным организациям в регион Минпромторг ответил положительно.

«Минпромторг пообещал оказать содействие», — подчеркнул Пригорнев.

При этом он отметил, что в медорганизациях в Камчатском крае маски имеются в достаточном количестве.

Ранее ФАС допустила возбуждение дел по картельным сговорам на рынке медмасок.

В феврале сообщалось, что в Тюменскую область из-за коронавируса поставят свыше 700 тыс. масок.

4 марта правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.

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