В ФАС оценили уровень спроса на медицинские маски в России

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в эфире телеканала «Россия 24» оценил уровень спроса на медицинские маски в стране.

Он рассказал, что «в разрезе каждого региона создали штабы».

«И не только мы, но и налоговики и сотрудники Роспотребнадзора. Мы работаем вместе. Я думаю, что тот ажиотажный спрос, который был на первом этапе, удалось существенно сбить», — заявил глава ФАС.

По его словам, российская промышленность «начала значительно больше выпускать этой продукции, прежде всего масок и других средств гигиены».

При этом он отметил, что в последнее время беспокойство у ФАС вызывает не рост цен, а то, что «в отдельных регионах перебои с поставками».

«Мы это видим и вместе с Минпромторгом и другими органами правительства регулируем», — добавил Артемьев.

Ранее ФАС заподозрила наличие на рынке медицинских масок ряда картельных сговоров. Ведомство предупредило о возможном возбуждении новых дел.

Также российский кабмин ввёл временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.