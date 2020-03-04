В ФАС оценили уровень спроса на медицинские маски в России

Короткая ссылка
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в эфире телеканала «Россия 24» оценил уровень спроса на медицинские маски в стране.
В ФАС оценили уровень спроса на медицинские маски в России
  • РИА Новости

Он рассказал, что «в разрезе каждого региона создали штабы».

«И не только мы, но и налоговики и сотрудники Роспотребнадзора. Мы работаем вместе. Я думаю, что тот ажиотажный спрос, который был на первом этапе, удалось существенно сбить», — заявил глава ФАС.

По его словам, российская промышленность «начала значительно больше выпускать этой продукции, прежде всего масок и других средств гигиены».

При этом он отметил, что в последнее время беспокойство у ФАС вызывает не рост цен, а то, что «в отдельных регионах перебои с поставками».

«Мы это видим и вместе с Минпромторгом и другими органами правительства регулируем», — добавил Артемьев.

Ранее ФАС заподозрила наличие на рынке медицинских масок ряда картельных сговоров. Ведомство предупредило о возможном возбуждении новых дел.

Также российский кабмин ввёл временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить