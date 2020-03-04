В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

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Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.
В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
  • РИА Новости

Об этом сообщил газете «Ведомости» глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В частности, поправки касаются запрета на продажу алкогольной продукции в таких кафе и барах с 23:00 до 8:00 в соответствии с установленными федеральными нормами в розничных магазинах.

При этом субъектам может быть предоставлено право ужесточить данное ограничение вплоть до полного запрета продажи алкоголя в таких местах.

Как уточнил Хинштейн, проект с поправками направлен в Государственное правовое управление президента (ГПУ), ожидается, что окончательная редакция поправок будет готова в течение марта.

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м.

В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею. В ведомстве рассказали о большом количестве жалоб в связи с работой в жилых домах заведений, реализующих алкоголь в розницу.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал этот законопроект.

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