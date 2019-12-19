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В Подмосковье одобрили запрет на продажу пива в многоквартирных домах

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В Московской области одобрили запрет на продажу пива в многоквартирных домах. Такой закон приняли на заседании Мособлдумы, передаёт телеканал «360».
В Подмосковье одобрили запрет на продажу пива в многоквартирных домах
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Проект закона направлен на защиту нравственности и здоровья людей, укрепления института семьи, стимулирования стремления к здоровому образу жизни, обеспечения общественного порядка и безопасности населения», — говорится в пояснительной записке.

Речь идёт об ограничении розничной продажи не только пива, но и пивных напитков, сидра, медовухи. Запрет не затронет торговлю алкоголем в кафе и ресторанах в жилых домах.

Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты Роскачества провели исследование, согласно которому под категорией пивных напитков производители маскируют слабоалкогольные коктейли и вся продукция не отвечает ГОСТу.

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