Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках

Специалисты Роскачества провели исследование, согласно которому под категорией пивных напитков производители маскируют слабоалкогольные коктейли и вся продукция не отвечает ГОСТу. Об этом сообщает URA.RU.

В ходе первого этапа проверена продукция семи торговых марок по 27 показателям. Нарушения обнаружены во всех.

«Впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям», — заявили в организации.

Проверка также показала, что напитки не соответствовали по содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%).

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору белого вина.

В мае врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал исследование учёных из Калифорнийского университета, согласно которому два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти.