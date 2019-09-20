Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство поддерживает инициативу о запрете продажи алкоголя в местах общественного питания, которые расположены в жилых домах.

«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали о большом количестве жалоб, поступающих к ним, в связи с работой заведений в жилых домах, реализующих алкоголь в розницу.

Ранее сообщалось, что в правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал этот законопроект.