Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах
«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве рассказали о большом количестве жалоб, поступающих к ним, в связи с работой заведений в жилых домах, реализующих алкоголь в розницу.
Ранее сообщалось, что в правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал этот законопроект.