В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

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В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко.

По словам готовивших документ депутатов, данная инициатива направлена на обеспечение общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Как указывает издание, данный законопроект может привести к закрытию примерно 10 тыс. заведений по всей стране, в частности торговых точек по продаже пива.

В правительстве отметили, что инициатива может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции, поэтому в кабмине призвали доработать данный документ.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что законопроект Минздрава о запрете продавать алкоголь молодым людям до 21 года согласован большинством федеральных ведомств.

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