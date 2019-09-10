Проект о запрете продажи алкоголя до 21 года одобрили ведомства

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что законопроект Минздрава о запрете продавать алкоголь молодым людям до 21 года согласован большинством федеральных ведомств.

«Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом», — приводит ТАСС слова Салагая.

Он отметил, что «позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна».

По его словам, рассмотрение законопроекта может состояться в 2019 году.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.