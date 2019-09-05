Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
- РИА Новости
Об этом она сказала в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума.
«Закон разработан. Мы очень надеемся, что, если это сейчас активно будет идти, в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет (есть определённая очерёдность), но мы хотели бы, чтобы в течение года это решение было принято», — заявила Скворцова.
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года. Как планируется, закон вступит в силу в январе 2020 года.
В Минпромторге назвали целесообразной такую идею, однако отметили, что все меры Минздрава по снижению потребления алкоголя должны носить взвешенный характер.