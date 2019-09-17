Эксперт прокомментировал сообщения о возможных новых ограничениях на продажу алкоголя
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- РИА Новости
«Практика аналогичных запретов показала, что они уменьшают спонтанность решений по употреблению алкоголя», — заявил он.
Как считает Ковтун, это движение вперёд, оно последовательное в части борьбы с пьянством.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с ФАН прокомментировал предложение ослабить запрет на рекламу пива и российского вина в стране.