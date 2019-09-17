Эксперт прокомментировал сообщения о возможных новых ограничениях на продажу алкоголя

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Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Эксперт прокомментировал сообщения о возможных новых ограничениях на продажу алкоголя
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Практика аналогичных запретов показала, что они уменьшают спонтанность решений по употреблению алкоголя», — заявил он.

Как считает Ковтун, это движение вперёд, оно последовательное в части борьбы с пьянством.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с ФАН прокомментировал предложение ослабить запрет на рекламу пива и российского вина в стране.

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