Эксперт прокомментировал сообщения о возможных новых ограничениях на продажу алкоголя

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

© Владимир Астапкович

РИА Новости

«Практика аналогичных запретов показала, что они уменьшают спонтанность решений по употреблению алкоголя», — заявил он. Как считает Ковтун, это движение вперёд, оно последовательное в части борьбы с пьянством. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с ФАН прокомментировал предложение ослабить запрет на рекламу пива и российского вина в стране.