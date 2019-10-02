СМИ: Региональным властям могут дать право регулировать время работы баров в жилых домах

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Региональным властям могут дать право единолично регулировать время работы баров в жилых домах, сообщает газета «Известия».
СМИ: Региональным властям могут дать право регулировать время работы баров в жилых домах
  • Pixabay

Законопроект о внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» одобрили в первом чтении 24 сентября.

На данный момент в документе идёт речь о запрете работы в домах баров площадью менее 20 кв. м. Также предполагается, что региональные власти смогут регулировать дополнительные условия продажи алкоголя в подобных точках общепита, если это решение поддержат все жильцы.

Согласно поправкам ко второму чтению, предложено не учитывать мнение собственников и наделить регионы правом самостоятельно регулировать время работы баров в многоквартирных домах — вплоть до запрета их работы независимо от площади заведения.

«Мы понимаем, что жильцам может быть сложно добиться кворума по этому вопросу. А это значит, что принятие решения будет затягиваться», — заявил один из авторов документа Ильдар Гильмутдинов.

В Роспотребнадзоре поддержали ограничение розничной продажи спиртного в жилых домах.

«В службу поступает действительно много обращений от граждан. Они жалуются на работу заведений, которые реализуют алкогольную продукцию в розницу и находятся во встроенно-пристроенных помещениях в жилых домах», — рассказали в ведомстве.

Со своей стороны, в Федеральной антимонопольной службе выразили мнение, что поправки могут негативно сказаться на малом бизнесе и развитии конкуренции. Как пояснили в пресс-службе ФАС, такие меры способны привести к усилению позиций крупных торговых сетей.

Ранее сообщалось, что в правительстве «концептуально» поддержали инициативу.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал этот законопроект.

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