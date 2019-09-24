Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Документ разрешает розничную продажу алкоголя лишь в тех ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые имеют зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м.

Кроме того, должно соблюдаться региональное законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан.

Ранее сообщалось, что в правительстве «концептуально» поддержали инициативу.

В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею. В ведомстве рассказали о большом количестве жалоб в связи с работой заведений в жилых домах, реализующих алкоголь в розницу.

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