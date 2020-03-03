Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, поправку предлагают добавить в главу 3 основного закона, она станет частью новой статьи 67.1.
«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — говорится в тексте.
2 марта в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции. В числе поправок есть упоминание о Боге.
В Кремле, комментируя внесение такой поправки, отметили, что это не изменит светского характера государства.
Там указали, что связанные с данной поправкой вопросы будут своевременно прояснены.
В РПЦ также прокомментировали возможность упоминания Бога в Конституции, подчеркнув, это «никак не нарушает светского характера».
Подробнее — в материале RT.