Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Короткая ссылка
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, поправку предлагают добавить в главу 3 основного закона, она станет частью новой статьи 67.1.

«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — говорится в тексте.

2 марта в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции. В числе поправок есть упоминание о Боге.

В Кремле, комментируя внесение такой поправки, отметили, что это не изменит светского характера государства

Там указали, что связанные с данной поправкой вопросы будут своевременно прояснены.

В РПЦ также прокомментировали возможность упоминания Бога в Конституции, подчеркнув, это «никак не нарушает светского характера».

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить