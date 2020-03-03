Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Как пишет ТАСС, поправку предлагают добавить в главу 3 основного закона, она станет частью новой статьи 67.1.

«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — говорится в тексте.

2 марта в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции. В числе поправок есть упоминание о Боге.

В Кремле, комментируя внесение такой поправки, отметили, что это не изменит светского характера государства.

Там указали, что связанные с данной поправкой вопросы будут своевременно прояснены.

В РПЦ также прокомментировали возможность упоминания Бога в Конституции, подчеркнув, это «никак не нарушает светского характера».

Подробнее — в материале RT.