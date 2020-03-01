Пострадавший при ДТП в Ульяновской области подросток направлен в Москву
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
«Мальчика, которому врачи пришили вчера кисть руки, сегодня рано утром отправили с родителями в Москву. Там он пройдёт дальнейшее обследование в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии», — заявил он.
По словам врачей, состояние юноши стабилизировалось, что позволило выполнить транспортировку.
Как уточняется, удалённые консультации во время пребывания подростка в Ульяновской областной детской клинической больнице давал президент Национальной медицинской палаты детский хирург Леонид Рошаль.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших при ДТП с автобусом в Ульяновской области 29 февраля.
Отмечалось, что перевозивший 26 юных игроков и трёх тренеров автобус перевернулся и упал в кювет, серьёзные травмы получили девять мальчиков, троих экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии, помощь также была оказана одному взрослому.
В СУ СК по региону сообщили о начале проверки по факту ДТП.