Пострадавший при ДТП в Ульяновской области подросток направлен в Москву

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Подросток, пострадавший в субботу, 29 февраля, в ДТП с автобусом футбольного клуба «Нефтяник» и находившийся в реанимации в тяжёлом состоянии, направлен на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии Москвы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

«Мальчика, которому врачи пришили вчера кисть руки, сегодня рано утром отправили с родителями в Москву. Там он пройдёт дальнейшее обследование в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии», — заявил он.

По словам врачей, состояние юноши стабилизировалось, что позволило выполнить транспортировку.

Как уточняется, удалённые консультации во время пребывания подростка в Ульяновской областной детской клинической больнице давал президент Национальной медицинской палаты детский хирург Леонид Рошаль.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших при ДТП с автобусом в Ульяновской области 29 февраля.

Отмечалось, что перевозивший 26 юных игроков и трёх тренеров автобус перевернулся и упал в кювет, серьёзные травмы получили девять мальчиков, троих экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии, помощь также была оказана одному взрослому.

В СУ СК по региону сообщили о начале проверки по факту ДТП. 

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