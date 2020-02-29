Число пострадавших в ДТП под Ульяновском выросло до 10
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- РИА Новости
«По предварительным данным, пострадали десять человек», — заявили в пресс-службе.
Шести детям и одному взрослому на месте происшествия оказали амбулаторную помощь.
Трое детей госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Пресс-служба СУ СК по региону сообщила о начале проверки по факту ДТП. По данным Следственного комитета, травмы получили два ребёнка в возрасте девяти и 14 лет.
Ранее МЧС сообщало о трёх пострадавших.