Число пострадавших в ДТП под Ульяновском выросло до 10

В результате ДТП с автобусом в Ульяновской области, по последним официальным данным, пострадали десять человек. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

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РИА Новости

«По предварительным данным, пострадали десять человек», — заявили в пресс-службе. Шести детям и одному взрослому на месте происшествия оказали амбулаторную помощь. Трое детей госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии. Пресс-служба СУ СК по региону сообщила о начале проверки по факту ДТП. По данным Следственного комитета, травмы получили два ребёнка в возрасте девяти и 14 лет. Ранее МЧС сообщало о трёх пострадавших.