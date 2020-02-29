Число пострадавших в ДТП под Ульяновском выросло до 10

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В результате ДТП с автобусом в Ульяновской области, по последним официальным данным, пострадали десять человек. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
Число пострадавших в ДТП под Ульяновском выросло до 10
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«По предварительным данным, пострадали десять человек», — заявили в пресс-службе.

Шести детям и одному взрослому на месте происшествия оказали амбулаторную помощь.

Трое детей госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Пресс-служба СУ СК по региону сообщила о начале проверки по факту ДТП. По данным Следственного комитета, травмы получили два ребёнка в возрасте девяти и 14 лет.

Ранее МЧС сообщало о трёх пострадавших.

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