Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

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В Ульяновской области в результате ДТП с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду из посёлка Новоспасский, пострадали три человека.
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
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Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В автобусе находились 26 детей, шесть взрослых и один водитель. Пострадали три человека, (в том числе. — RT) один ребёнок», — цитирует МЧС ТАСС.

При этом РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что автобус с детьми съехал в кювет в Кузоватовском районе Ульяновской области. По его данным, пострадали семь человек.

Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

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