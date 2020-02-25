В результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка

В результате ДТП в Агаповском районе погибли двое взрослых и пятилетняя девочка, заявили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла на 196-м километре трассы Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск, сообщает URA.RU.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Mercedes Benz, обгоняя другую машину, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser 120. Обгон на данном участке был запрещён.

Погибли водитель первой иномарки и пассажирка. В машине также находились дети 11 и 5 лет. Их госпитализировали, но по дороге в больницу пятилетняя девочка скончалась.

Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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