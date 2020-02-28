В Свердловской области пять человек погибли в результате ДТП

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В Свердловской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли пять человек и ещё один пострадал.
В Свердловской области пять человек погибли в результате ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли», — сказал собеседник.

По его словам, к ликвидации последствий ДТП привлекались 20 человек и семь единиц техники.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Кемеровской области.

Также URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

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