Число погибших при ДТП в Кузбассе увеличилось до пяти

Короткая ссылка
Число погибших в результате аварии на трассе в Кемеровской области возросло до пяти, в реанимации скончался ранее госпитализированный водитель «Газели», которая столкнулась с Toyota.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

«Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск — Кузнецкий — Новокузнецк скончался в реанимации центра охраны здоровья шахтёров», — сообщил он.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Кемеровской области.

Также URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить