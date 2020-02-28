Число погибших при ДТП в Кузбассе увеличилось до пяти
Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
«Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск — Кузнецкий — Новокузнецк скончался в реанимации центра охраны здоровья шахтёров», — сообщил он.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Кемеровской области.
Также URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.