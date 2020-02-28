Четыре человека погибли при ДТП в Кузбассе

Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения «Газели» и Toyota на трассе в Кемеровской области.

«Трасса Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк, утром около 8:08. (04:08 мск) столкнулись Toyota и «Газель». В результате ДТП погибли водитель Toyota и два пассажира, в «Газели» погиб пассажир и пострадал водитель», — цитирует региональное управление МВД РИА Новости.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавший доставлен в центр охраны здоровья шахтёров в Ленинcк-Кузнецкий в тяжёлом состоянии.

Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.