Двое фигурантов дела «Сети» проходят курс лечения от туберкулёза

Двое фигурантов дела сообщества «Сеть»* Арман Сагынбаев и Василий Куксов проходят курс лечения в связи с диагностированным у них туберкулёзом. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Пензенской области.

«Осуждённому Сагынбаеву оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время он содержится в отделении медицинской части СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное», — цитирует представителя управления Интерфакс.

По его словам, медики проводят осуждённому регулярные лабораторные и инструментальные исследования.

Там также уточнили, что второй заболевший также находится под постоянным медицинским наблюдением.

В конце февраля Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) призвал расследовать жалобы фигурантов дела «Сети» о пытках.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.