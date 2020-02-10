В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
  • РИА Новости

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно всё проверить на предмет соответствия закону, в данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства», — отметил он.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела сообщества «Сеть»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

По версии гособвинения, члены этой межрегиональной террористической организации стремились к насильственному свержению государственного строя путём нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.

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