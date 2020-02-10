Семь фигурантов дела «Сети» осуждены на сроки от шести до 18 лет
- РИА Новости
Максимальные сроки — 16 и 18 лет — получили Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, которых обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия.
Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Арман Сагынбаев и Андрей Чернов проходили по статье об участии в террористическом сообществе. Три человека обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.
По версии гособвинения, «Сеть» была межрегиональной террористической организацией, в неё входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге.
Следствие считает, что участники ставили цель насильственного свержения государственного строя путём нападения на сотрудников правоохранительных органов, госучреждений.