В прокуратуре Пензенской области рассказали подробности дела «Сети»

В прокуратуре Пензенской области рассказали RT подробности об уголовном деле сообщества «Сеть»*.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Как заявили в региональной прокуратуре, организаторами террористической группы назвали двоих — 23-летнего Дмитрия Пчелинцева и 19-летнего Илью Шакурского, которые «не позднее мая 2015 года» создали в регионе два подразделения сообщества.

Отмечается, что они привлекли своих знакомых. Шакурский, Пчелинцев и Василий Куксов приобрели и хранили огнестрельное оружие.

«Два пистолета ПМ с патронами, гранаты Ф-1 и взрыватели к ним, самодельное взрывное устройство (СВУ) электрического типа осколочно-фугасного действия с корпусом из огнетушителя, внутри которого находились взрывчатые вещества и имелся самодельный воспламенитель. Кроме того, большинство членов группы имели гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, приобретённое на законных основаниях в специализированных магазинах города Пензы», — уточнили в прокуратуре.

Как указывается, в «Сети» у каждого была роль: Пчелинцев — руководитель, Андрей Чернов — связист, Максим Иванкин — разведчик, Арман Сагынбаев — сапёр, Михаил Кульков — медик, Шакурский — руководитель подгруппы, Куксов — связист этой подгруппы.

«С мая 2015 по октябрь 2017 года члены террористического сообщества овладевали навыками ведения боевых действий — стрельбой из огнестрельного оружия, изготовлением и использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, учились перемещению в боевом порядке в составе группы», — говорится в сообщении.

Тренировки они проводили, отметили в ведомстве, на территориях заброшенных лагерей и баз отдыха в лесных массивах Пензенской области.

«Во время общения, тренировок и полевых выходов все участники террористического сообщества скрывали лица масками, обращались друг к другу только по кличкам, использовали специально разработанные зашифрованные слова и фразы, затрудняющие понимание их реального содержания в случае контроля переговоров и переписки сотрудниками правоохранительных органов», — добавили в прокуратуре.

Кроме того, Кульков, Иванкин и Чернов совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в крупном размере.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела сообщества «Сеть» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Максимальные сроки — 16 и 18 лет — получили Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, которых обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия.

По версии гособвинения, «Сеть» была межрегиональной террористической организацией с ячейками в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге.

Следствие считает, что участники ставили цель насильственного свержения государственного строя путём нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений.

Ситуацию с делом «Сети» прокомментировали в Кремле, указав, что «президент неоднократно разбирался с этой ситуацией» и поручал тщательно всё проверить на предмет соответствия закону.

Подробнее — в материале RT.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.