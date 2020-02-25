В СПЧ призвали расследовать жалобы фигурантов дела «Сети» о пытках

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал расследовать жалобы фигурантов дела «Сети»* о пытках.

Как говорится на сайте СПЧ, соответствующие обращения были направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.

«Совет... направил запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, связанные с расследованием жалоб на пытки со стороны фигурантов уголовного дела «Сети», — говорится в сообщении.

В заявлении совета отмечается, что фигуранты дела во время расследования заявляли, что подвергались пыткам со стороны сотрудников ФСБ. По их словам, соответствующие действия осуществлялись с применением электрического тока. Члены СПЧ частично изучили материалы расследования по данным заявлениям и склонны полагать, что оно могло быть проведено неэффективно.

«Совет просит руководство Генпрокуратуры и Следственного комитета внимательно изучить материалы проверок, проведённых военно-следственными органами по заявлениям о пытках, поступивших от фигурантов дела «Сети», — отмечается в тексте обращения.

В СПЧ также просят проверить обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было вынесено по результатам проверок.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела сообщества «Сеть» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

В прокуратуре Пензенской области рассказали RT подробности об уголовном деле сообщества «Сеть».

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.